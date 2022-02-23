Представитель Госдепа США Прайс рассказал о ходе переговоров по иранской ядерной сделке

Достижение соглашения по иранской ядерной сделке близко, но ряд сложных тем остаётся открытым. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы достигли значительного прогресса», — цитирует ТАСС Прайса.

По его словам, «стороны близки к возможному заключению сделки, но остаётся открытым целый ряд непростых вопросов».

Ранее замглавы МИД Ирана, глава иранской делегации на переговорах в Вене Али Багери Кани заявил, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене близки к заключению соглашения.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался против установления искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД и поприветствовал продолжение консультаций по его восстановлению.