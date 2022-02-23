Представитель Госдепа США Прайс рассказал о ходе переговоров по иранской ядерной сделке

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Достижение соглашения по иранской ядерной сделке близко, но ряд сложных тем остаётся открытым. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Представитель Госдепа США Прайс рассказал о ходе переговоров по иранской ядерной сделке
  • AP
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«Мы достигли значительного прогресса», — цитирует ТАСС Прайса.

По его словам, «стороны близки к возможному заключению сделки, но остаётся открытым целый ряд непростых вопросов».

Ранее замглавы МИД Ирана, глава иранской делегации на переговорах в Вене Али Багери Кани заявил, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене близки к заключению соглашения

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался против установления искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД и поприветствовал продолжение консультаций по его восстановлению.

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