Представитель Госдепа США Прайс рассказал о ходе переговоров по иранской ядерной сделке
- AP
- © Tom Brenner
«Мы достигли значительного прогресса», — цитирует ТАСС Прайса.
По его словам, «стороны близки к возможному заключению сделки, но остаётся открытым целый ряд непростых вопросов».
Ранее замглавы МИД Ирана, глава иранской делегации на переговорах в Вене Али Багери Кани заявил, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене близки к заключению соглашения.
Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался против установления искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД и поприветствовал продолжение консультаций по его восстановлению.