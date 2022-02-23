Госдеп запросил информацию о находящихся на Украине гражданах США

Госдепартамент Соединённых Штатов попросил находящихся на Украине граждан страны предоставить информацию о себе.

«Американские граждане на Украине должны заполнить онлайн-форму, чтобы мы могли связываться с ними», — говорится на главной странице сайта Госдепа.

Как отмечается, гражданам США, которые хотят уехать с Украины, следует звонить для получения немедленной помощи.

Ранее Госдеп США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины коммерческими и частными рейсами в связи с возможной эскалацией ситуации.

Госдепартамент США также призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.

Кроме того, посольство США на Украине временно перевели из Киева во Львов.