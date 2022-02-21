Госдеп США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины
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«Государственный департамент продолжает призывать граждан США немедленно покинуть Украину коммерческими или частными способами в связи с возросшей угрозой российских военных действий. Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему остаётся непредсказуемой по всей стране и может ухудшиться практически незаметно», — говорится в сообщении на сайте американского посольства в Киеве.
Отмечается, что существует риск ограничения коммерческих рейсов с Украины.
Ранее Госдепартамент США призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.
Также в ведомстве заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.
Представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что посольство США на Украине вернётся из Львова обратно в столицу, как только там станет безопасно.