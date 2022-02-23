Посла России в Новой Зеландии Зуева вызвали в МИД в связи с признанием ЛНР и ДНР

Посла России в Веллингтоне Георгия Зуева вызвали в МИД Новой Зеландии в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик.

«Российского посла вызывают, чтобы выразить решительное несогласие Новой Зеландии с действиями, предпринятыми Россией в последние дни, и осудить то, что выглядит как начало российского вторжения на территорию Украины», — заявила глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута, её слова приводит ТАСС.

Ранее министерство иностранных дел Нидерландов сделало представление российскому послу Александру Шульгину из-за признания ЛНР и ДНР.

21 февраля Путин подписал указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

МИД России объявил об установлении дипломатических отношений с Луганской и Донецкой народными республиками с 22 февраля.