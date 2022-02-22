МИД Нидерландов сделал представление российскому послу Шульгину из-за признания ЛНР и ДНР

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Министерство иностранных дел Нидерландов сделало представление российскому послу Александру Шульгину из-за признания ЛНР и ДНР.
МИД Нидерландов сделал представление российскому послу Шульгину из-за признания ЛНР и ДНР
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Об этом заявила первый секретарь российской дипмиссии в Гааге Ирина Гридина.

По её словам, 22 февраля Шульгина пригласили к заместителю политического директора нидерландского МИД.

«Где ему было сделано представление в связи с нашим признанием ЛНР и ДНР», — цитирует её РИА Новости.

Также она заявила, что Россию призвали пересмотреть принятое решение и вернуться в переговорные форматы.

«Призвали Нидерланды последовать нашему примеру, одновременно предостерегли голландцев от санкционного противостояния с нашей страной, которое чревато негативными последствиями для и без того непростых российско-голландских отношений в настоящее время», — заявила Гридина.

Ранее сообщалось, что кабмин Нидерландов вызвал Шульгина из-за ситуации на Украине.

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