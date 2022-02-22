Кабмин Нидерландов вызвал посла России Шульгина из-за ситуации на Украине

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Кабмин Нидерландов вызвал посла России Александра Шульгина из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.
Кабмин Нидерландов вызвал посла России Шульгина из-за ситуации на Украине
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Как пишет NOS.nl, ранее Рютте заявил, что признание ЛНР и ДНР, по его мнению, в любом случае является поводом для санкций.

Отвечая на вопросы, он признал, что экономические санкции могут иметь последствия и для Нидерландов.

21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

В МИД России сообщили, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик является в нынешней ситуации вынужденным и единственно возможным шагом.

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