Кабмин Нидерландов вызвал посла России Шульгина из-за ситуации на Украине
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Как пишет NOS.nl, ранее Рютте заявил, что признание ЛНР и ДНР, по его мнению, в любом случае является поводом для санкций.
Отвечая на вопросы, он признал, что экономические санкции могут иметь последствия и для Нидерландов.
21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
В МИД России сообщили, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик является в нынешней ситуации вынужденным и единственно возможным шагом.