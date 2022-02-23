Псаки заявила, что власти США видят «зелёных человечков» на востоке Украины

Власти Соединённых Штатов видят «зелёных человечков» на востоке Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы назвали их зелёными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные», — приводит РИА Новости слова Псаки на брифинге.

Госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Россия якобы добивается полного подчинения Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе, в их идеях.