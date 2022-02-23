Госсекретарь США Блинкен заявил, что Россия якобы добивается полного подчинения Украины

Госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Россия якобы добивается полного подчинения Украины.

«Из того, что мы увидели за последние 24 часа, стало очень ясно, что это никогда не было по поводу Украины и НАТО как таковых. Президент (России Владимир. — RT) Путин дал понять, что это касается полного подчинения Украины России, восстановления Российской империи или, что скромнее, сфер влияния, или, что ещё скромнее, полного нейтралитета стран, окружающих Россию», — цитирует Блинкена РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик требует от международного сообщества твёрдого ответа.

Он также отметил, что Вашингтон считает последние действия России началом вторжения на территорию Украины.