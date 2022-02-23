Госсекретарь США Блинкен заявил, что Россия якобы добивается полного подчинения Украины
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«Из того, что мы увидели за последние 24 часа, стало очень ясно, что это никогда не было по поводу Украины и НАТО как таковых. Президент (России Владимир. — RT) Путин дал понять, что это касается полного подчинения Украины России, восстановления Российской империи или, что скромнее, сфер влияния, или, что ещё скромнее, полного нейтралитета стран, окружающих Россию», — цитирует Блинкена РИА Новости.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик требует от международного сообщества твёрдого ответа.
Он также отметил, что Вашингтон считает последние действия России началом вторжения на территорию Украины.