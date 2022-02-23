Байден заявил, что признание ДНР и ЛНР требует твёрдого международного ответа

Президент США Джо Байден заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик требует от международного сообщества твёрдого ответа.

«Кто, во имя Господа... дал ему право провозглашать новые так называемые страны на территории, которая принадлежит его соседям? Это вопиющее нарушение международного права, и оно требует твёрдого ответа со стороны международного сообщества», — сказал Байден.

Он также заявил, что Вашингтон считает последние действия России началом вторжения на территорию Украины.

На встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Байден заверил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать Украине экономическую и военную поддержку.