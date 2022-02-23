Байден заявил, что признание ДНР и ЛНР требует твёрдого международного ответа
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«Кто, во имя Господа... дал ему право провозглашать новые так называемые страны на территории, которая принадлежит его соседям? Это вопиющее нарушение международного права, и оно требует твёрдого ответа со стороны международного сообщества», — сказал Байден.
Он также заявил, что Вашингтон считает последние действия России началом вторжения на территорию Украины.
На встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Байден заверил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать Украине экономическую и военную поддержку.