США продолжат оказывать Украине экономическую и военную поддержку

Президент США Джо Байден на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать Украине экономическую и военную поддержку. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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«США будут продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и макроэкономическую поддержку», — говорится в сообщении. Байден подтвердил готовность Соединённых Штатов в тесном сотрудничестве с партнёрами быстро и решительно отреагировать на любую «российскую агрессию» в отношении Украины. Ранее Байден заявил, что Вашингтон считает последние действия России началом вторжения на территорию Украины.