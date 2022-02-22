США продолжат оказывать Украине экономическую и военную поддержку
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«США будут продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и макроэкономическую поддержку», — говорится в сообщении.
Байден подтвердил готовность Соединённых Штатов в тесном сотрудничестве с партнёрами быстро и решительно отреагировать на любую «российскую агрессию» в отношении Украины.
Ранее Байден заявил, что Вашингтон считает последние действия России началом вторжения на территорию Украины.