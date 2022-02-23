Суд в США заключил под стражу уроженца России Калугина за обман при получении гражданства

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Федеральный суд в штате Вирджиния приговорил выходца из России Андрея Калугина к тюремному заключению за обман с целью получения американского гражданства. Об этом сообщает Минюст США.
Суд в США заключил под стражу уроженца России Калугина за обман при получении гражданства
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«Женщина из Калифорнии и уроженец России на прошлой неделе были приговорены к 15 и шести месяцам тюрьмы соответственно за соучастие в сговоре с целью получить гражданство (США. — RT) путём обмана», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Калугин заключил фиктивный брак с сотрудницей дипслужбы Госдепартамента США Лорой Галлахер.

Ранее суд в США отказал в освобождении под залог экстрадированному из Швейцарии россиянину Владиславу Клюшину.

Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря.

Он был арестован в Швейцарии по запросу США в июне этого года. Его обвиняют в финансовых махинациях.

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