Суд в США заключил под стражу уроженца России Калугина за обман при получении гражданства
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«Женщина из Калифорнии и уроженец России на прошлой неделе были приговорены к 15 и шести месяцам тюрьмы соответственно за соучастие в сговоре с целью получить гражданство (США. — RT) путём обмана», — говорится в сообщении.
По данным следствия, Калугин заключил фиктивный брак с сотрудницей дипслужбы Госдепартамента США Лорой Галлахер.
Ранее суд в США отказал в освобождении под залог экстрадированному из Швейцарии россиянину Владиславу Клюшину.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря.
Он был арестован в Швейцарии по запросу США в июне этого года. Его обвиняют в финансовых махинациях.