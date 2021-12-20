В МИД России заявили, что Москва будет добиваться возвращения Клюшина на родину

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Россия будет добиваться возвращения российского бизнесмена Владислава Клюшина, экстрадированного из Швейцарии в США.
В МИД России заявили, что Москва будет добиваться возвращения Клюшина на родину
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Безусловно, будем добиваться его (Клюшина. — RT) возвращения», — сказал РИА Новости уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря.

Он был арестован в Швейцарии по запросу США в июне этого года. Его обвиняют в финансовых махинациях.

Депутат Госдумы и руководитель проекта RT «Своих не бросаем» Мария Бутина считает, что после экстрадиции российского бизнесмена в США его ожидают серьёзный срок и тяжёлые условия проживания в тюрьме.

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