Суд в США отказал в освобождении под залог экстрадированному из Швейцарии россиянину Клюшину

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Российскому бизнесмену Владиславу Клюшину, экстрадированному из Швейцарии в США, суд отказал в освобождении под залог.
Суд в США отказал в освобождении под залог экстрадированному из Швейцарии россиянину Клюшину
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает РИА Новости.

Судья посчитал убедительными доводы стороны обвинения о том, что обвиняемый может скрыться.

Это означает, что Клюшин будет ждать суда, находясь в заключении.

Ранее в МИД России заявили, что Москва будет добиваться возвращения россиянина на родину.

Депутат Госдумы и руководитель проекта RT «Своих не бросаем» Мария Бутина считает, что после экстрадиции российского бизнесмена в США его ожидают серьёзный срок и тяжёлые условия проживания в тюрьме.

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