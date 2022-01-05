Суд в США отказал в освобождении под залог экстрадированному из Швейцарии россиянину Клюшину

Российскому бизнесмену Владиславу Клюшину, экстрадированному из Швейцарии в США, суд отказал в освобождении под залог.

Об этом сообщает РИА Новости.

Судья посчитал убедительными доводы стороны обвинения о том, что обвиняемый может скрыться.

Это означает, что Клюшин будет ждать суда, находясь в заключении.

Ранее в МИД России заявили, что Москва будет добиваться возвращения россиянина на родину.

Депутат Госдумы и руководитель проекта RT «Своих не бросаем» Мария Бутина считает, что после экстрадиции российского бизнесмена в США его ожидают серьёзный срок и тяжёлые условия проживания в тюрьме.