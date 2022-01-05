Суд в США отказал в освобождении под залог экстрадированному из Швейцарии россиянину Клюшину
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Об этом сообщает РИА Новости.
Судья посчитал убедительными доводы стороны обвинения о том, что обвиняемый может скрыться.
Это означает, что Клюшин будет ждать суда, находясь в заключении.
Ранее в МИД России заявили, что Москва будет добиваться возвращения россиянина на родину.
Депутат Госдумы и руководитель проекта RT «Своих не бросаем» Мария Бутина считает, что после экстрадиции российского бизнесмена в США его ожидают серьёзный срок и тяжёлые условия проживания в тюрьме.