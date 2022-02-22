Канцлер ФРГ Шольц назвал неизменным отказ Берлина от поставок оружия Киеву

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ситуация с отказом Германии от поставок оружия Украине остаётся неизменной.
Канцлер ФРГ Шольц назвал неизменным отказ Берлина от поставок оружия Киеву
  • AP

«Это неизменная ситуация», — приводит РИА Новости ответ Шольца на соответствующий вопрос на брифинге в Берлине.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик нарушением международного права.

До этого Шольц исключил возможность поставок летального оружия на Украину.

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре выразил мнение, что поставки оружия из Германии на Украину были бы фатальным политическим сигналом и привели бы к обострению ситуации.

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