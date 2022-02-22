Глава МИД ФРГ назвала признание Россией ДНР и ЛНР нарушением международного права

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик нарушением международного права.

«Сегодняшнее признание президентом Путиным сепаратистских самопровозглашённых «народных республик» на востоке Украины представляет собой грубое нарушение международного права», — цитирует Бербок сайт МИД ФРГ.

По её словам, это решение «наносит удар» усилиям по поиску мирного решения конфликта.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.