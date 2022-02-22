Политолог Суздальцев: призывающие к санкциям члены ЕП не понимают роли России в экономике

Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT призыв крупнейшей в Европейском парламенте фракции «Европейская народная партия» к ЕС ввести против России санкции, которые позволят «исключить» её из европейской экономики.

По мнению эксперта, в сложившихся обстоятельствах большая дискуссия должна разворачиваться вокруг темы энергоносителей.

«Главное, что интересует Европу в России — это энергоносители, газ и нефть. Американцы убеждают, что газом они вместе с Катаром смогут обеспечить ЕС», — отметил политолог.

По его мнению, такого рода заявления отражают непонимание депутатами Евросоюза роли России в современной экономике.

Ранее фракция «Европейская народная партия» ЕП призвала Евросоюз ввести против России санкции, которые позволят исключить её из европейской экономики.

Как заявил министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби, объёмы поставок российского газа в Европу не может заместить ни одна страна.