Политолог Суздальцев: призывающие к санкциям члены ЕП не понимают роли России в экономике
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По мнению эксперта, в сложившихся обстоятельствах большая дискуссия должна разворачиваться вокруг темы энергоносителей.
«Главное, что интересует Европу в России — это энергоносители, газ и нефть. Американцы убеждают, что газом они вместе с Катаром смогут обеспечить ЕС», — отметил политолог.
По его мнению, такого рода заявления отражают непонимание депутатами Евросоюза роли России в современной экономике.
Ранее фракция «Европейская народная партия» ЕП призвала Евросоюз ввести против России санкции, которые позволят исключить её из европейской экономики.
Как заявил министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби, объёмы поставок российского газа в Европу не может заместить ни одна страна.