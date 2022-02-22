Политолог Почта отреагировал на угрозу постпреда США ввести санкции против России
- РИА Новости
Как считает политолог, есть вероятность продолжения и нарастания политики сдерживания России.
В этом случае признание независимости ДНР и ЛНР может стать предлогом для введения новых санкций, отметил он.
«Но, как полагают аналитики, все санкции в основном введены. Ещё трудно что-то такое найти... Есть в запасе запрет на запуск «Северного потока — 2», но здесь Германия просто встанет, так сказать, насмерть и не позволит это сделать», — считает специалист.
Ранее постпред США при ООН Томас-Гринфилд подтвердила намерение ввести санкции против России 22 февраля.