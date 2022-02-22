Политолог Бредихин прокомментировал указ Байдена о санкциях против ДНР и ЛНР

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT указ президента США Джо Байдена о запрете инвестиций и торговли с ДНР и ЛНР.

Как считает специалист, этот указ будет свидетельствовать об отсутствии дополнительных «дестабилизирующих факторов» в регионе.

«Не будут развиваться американские НКО, не будут развиваться американские компании и навязывать свою систему жизни для населения Донецка и Луганска», — пояснил он.

Ранее в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик президент США Байден подписал указ о запрете инвестиций и торговли с ДНР и ЛНР.