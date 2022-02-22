Спикер Госдумы Володин: признание ЛНР и ДНР призвано остановить бойню в Донбассе

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Признание Россией независимости ДНР и ЛНР и ратификация договоров с ними должны остановить бойню и гибель населения, в том числе российских граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы Володин: признание ЛНР и ДНР призвано остановить бойню в Донбассе
  • РИА Новости

«В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять это решение», — написал он в Telegram.

Володин напомнил, что Россия долгое время добивалась от Украины, чтобы минские договорённости выполнялись, однако «Киев перечеркнул их, начав обстрел мирных граждан Донбасса».

«США заинтересованы, чтобы этот конфликт был длящимся.
Европейские страны, к сожалению, оказались не в состоянии влиять на эти вопросы», — отметил спикер Госдумы.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

В частности, глава государства отмечал, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

Также Путин потребовал от Киева незамедлительно прекратить боевые действия.

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