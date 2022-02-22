Госдума рассмотрит вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР

Депутаты Госдумы 22 февраля рассмотрят вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской Народными Республиками.

Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В 10 утра состоится Совет Государственной Думы. В 12 часов — пленарное заседание», — написал он в Telegram.

21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Он поручил Министерству обороны обеспечить с помощью российских вооружённых сил функции по поддержанию мира в ЛНР и ДНР, а Министерству иностранных дел — провести переговоры с республиками об установлении с ними дипломатических отношений.