Совбез ООН начал заседание по ситуации вокруг Украины

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Совет Безопасности ООН приступил к обсуждению ситуации на Украине.
Совбез ООН начал заседание по ситуации вокруг Украины
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Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, заседание СБ ООН, созванное по инициативе Албании, Великобритании, Ирландии, Мексики, Норвегии, США, Украины и Франции, началось в 21:00 (05:00 мск).

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также прибыл на заседание Совбеза.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина требует созвать заседание Совета безопасности ООН после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. 

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

Подробнее — в материале RT.

Украинский лидер Владимир Зеленский в своём видеообращении также заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик является нарушением суверенитета Украины.

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