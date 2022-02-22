Глава МИД Кулеба: Украина призывает созвать заседание СБ ООН на фоне признания ДНР и ЛНР

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Украина требует созвать заседание Совета безопасности ООН после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Кулеба: Украина призывает созвать заседание СБ ООН на фоне признания ДНР и ЛНР
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Украина требует созвать заседание Совбеза ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации», - написал Кулеба в Twitter.

По его словам, соответствующее обращение уже передано в Совбез.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

Подробнее — в материале RT.

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