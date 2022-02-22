Глава МИД Кулеба: Украина призывает созвать заседание СБ ООН на фоне признания ДНР и ЛНР
- AP
- © Virginia Mayo
«Украина требует созвать заседание Совбеза ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации», - написал Кулеба в Twitter.
По его словам, соответствующее обращение уже передано в Совбез.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.
Подробнее — в материале RT.