Правительство Британии анонсировало экстренное заседание из-за признания Россией ЛНР и ДНР

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 22 февраля, проведёт экстренное заседание кабмина, на котором будут обсуждаться санкции против России в связи с признанием ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

«Премьер-министр проведёт заседание завтра утром в 6:30 (9:30 мск), чтобы обсудить последнее развитие событий на Украине и скоординировать ответ Великобритании», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, на заседании кабмина также обсудят «значительный пакет санкций, который будет предъявлен незамедлительно».

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания во вторник, 22 февраля, объявит о новых санкциях в отношении России в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

Подробнее — в материале RT.