МИД Румынии призвал своих граждан покинуть Украину

МИД Румынии рекомендовал находящимся на территории Украины гражданам республики «немедленно покинуть страну». Об этом сообщили в пресс-службе румынского внешнеполитического ведомства.

«В контексте серьёзного ухудшения ситуации безопасности на Украине и в регионе Чёрного моря, отрицательного развития событий в этот вечер МИД информирует, что тревога для Украины была повышена до максимального уровня: «Немедленно покинуть страну!» — приводит ТАСС сообщение.

В румынском МИД рекомендуют гражданам «воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто временно находится на Украине, немедленно покинуть территорию этого государства».

Ранее в МИД Турции рекомендовали гражданам покинуть восточные регионы Украины.

Госдеп США также призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины коммерческими и частными рейсами в связи с возможной эскалацией ситуации.

Кроме того, Госдепартамент призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.