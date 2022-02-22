МИД Румынии призвал своих граждан покинуть Украину

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МИД Румынии рекомендовал находящимся на территории Украины гражданам республики «немедленно покинуть страну». Об этом сообщили в пресс-службе румынского внешнеполитического ведомства.

«В контексте серьёзного ухудшения ситуации безопасности на Украине и в регионе Чёрного моря, отрицательного развития событий в этот вечер МИД информирует, что тревога для Украины была повышена до максимального уровня: «Немедленно покинуть страну!» — приводит ТАСС сообщение.

В румынском МИД рекомендуют гражданам «воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто временно находится на Украине, немедленно покинуть территорию этого государства».

Ранее в МИД Турции рекомендовали гражданам покинуть восточные регионы Украины.

Госдеп США также призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины коммерческими и частными рейсами в связи с возможной эскалацией ситуации.

Кроме того, Госдепартамент призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.

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