В МИД Турции рекомендовали гражданам покинуть восточные регионы Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

«В свете последних событий мы настоятельно призываем наших граждан покинуть восточные регионы Украины», — говорится в сообщении.

В МИД Турции также призвали граждан «обращаться в посольство страны в Киеве, когда это необходимо».

Ранее Госдеп США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины коммерческими и частными рейсами в связи с возможной эскалацией ситуации.

Госдепартамент также призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.

Также в ведомстве заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.