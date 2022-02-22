В МИД Турции рекомендовали гражданам покинуть восточные регионы Украины
- Gettyimages.ru
- © muratcanumit / 500px
«В свете последних событий мы настоятельно призываем наших граждан покинуть восточные регионы Украины», — говорится в сообщении.
В МИД Турции также призвали граждан «обращаться в посольство страны в Киеве, когда это необходимо».
Ранее Госдеп США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины коммерческими и частными рейсами в связи с возможной эскалацией ситуации.
Госдепартамент также призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.
Также в ведомстве заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.