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Израиль сообщил о переводе своего посольства на Украине из Киева во Львов

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Израиль переводит деятельность своего посольства на Украине из Киева во Львов, сообщает Министерство иностранных дел страны.
Израиль сообщил о переводе своего посольства на Украине из Киева во Львов
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«Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид принял решение поручить сотрудникам посольства Израиля в Украине переехать в консульское представительство, открытое в городе Львове», — говорится в сообщении израильского дипломатического ведомства в Twitter.

Отмечается, что израильский МИД готов к любому развитию ситуации.

Ранее в Госдепе США заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.

Представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что посольство США на Украине вернётся из Львова обратно в столицу, как только там станет безопасно.

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