Израиль сообщил о переводе своего посольства на Украине из Киева во Львов

Израиль переводит деятельность своего посольства на Украине из Киева во Львов, сообщает Министерство иностранных дел страны.

«Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид принял решение поручить сотрудникам посольства Израиля в Украине переехать в консульское представительство, открытое в городе Львове», — говорится в сообщении израильского дипломатического ведомства в Twitter.

Following a situation assessment at @IsraelMFA, as well as discussions with various international actors, FM @yairlapid has decided to instruct staff at the Israeli Embassy in Kiev @IsraelinUkraine to move to consular offices opened in the city of Lviv in western Ukraine. (1/4) — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) February 21, 2022

Отмечается, что израильский МИД готов к любому развитию ситуации.

Ранее в Госдепе США заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.

Представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что посольство США на Украине вернётся из Львова обратно в столицу, как только там станет безопасно.