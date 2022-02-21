МИД Эстонии призвал ЕС ввести санкции против России в случае признания ДНР и ЛНР

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Эстонский МИД призвал Евросоюз ввести санкции против России в случае признания независимости самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
МИД Эстонии призвал ЕС ввести санкции против России в случае признания ДНР и ЛНР
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«Если Россия примет решение о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик, это станет грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС должен немедленно ввести строгие санкции», — говорится в сообщении МИД Эстонии в Twitter.

Российский президент Владимир Путин заявил, что решение по вопросу признания Россией независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР будет принято 21 февраля.

Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал президента России Владимира Путина признать независимость республики.

С подобным обращением выступил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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