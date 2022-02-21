МИД Эстонии призвал ЕС ввести санкции против России в случае признания ДНР и ЛНР

Эстонский МИД призвал Евросоюз ввести санкции против России в случае признания независимости самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

«Если Россия примет решение о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик, это станет грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС должен немедленно ввести строгие санкции», — говорится в сообщении МИД Эстонии в Twitter.

If the decision will be made by Russia to recognise so called „Donetsk & Luhansk People’s Republics”, it would constitute a grave violation of int´l law & of 🇺🇦`s sovereignty & territorial integrity. 🇪🇺 must impose strict sanctions immediately. Call on Russia to de-escalate! — Estonian MFA 🇪🇪 (@MFAestonia) February 21, 2022

Российский президент Владимир Путин заявил, что решение по вопросу признания Россией независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР будет принято 21 февраля.

Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал президента России Владимира Путина признать независимость республики.

С подобным обращением выступил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.