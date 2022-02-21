Путин: Россия видит угрозы и шантаж со стороны Запада по вопросу признания ДНР и ЛНР

Россия видит угрозы и шантаж со стороны Запада по вопросу признания самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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«Нам нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной думы к главе государства. Вопрос о признании Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Мы угрозы и шантаж со стороны наших западных коллег видим, мы понимаем, с чем связан такой шаг, и ситуацию, которая сложилась на данный момент», — сказал Путин в ходе внеочередного заседания Совбеза.

Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал президента России Владимира Путина признать независимость республики.

С подобным обращением выступил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.