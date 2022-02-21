Лавров: США всячески пытаются обойти принцип неделимости безопасности

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Глава МИД России Сергей Лавров на внеочередном заседании Совета безопасности России заявил, что Соединённые Штаты всячески пытаются обойти принцип неделимости безопасности.
Лавров: США всячески пытаются обойти принцип неделимости безопасности
  • AP

RT ведёт трансляцию с заседания.

«Опорный для нас принцип неделимости безопасности, на который мы активно ссылались, Соединённые Штаты всячески стараются обойти», — заявил Лавров.

Он также отметил, что Запад не готов воспринимать предложения России о нерасширении НАТО на восток.

17 февраля стало известно, что США передана реакция России на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил RT о намерении добиваться от США и НАТО честного подхода по теме гарантий безопасности.

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