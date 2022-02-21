Лавров: США всячески пытаются обойти принцип неделимости безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров на внеочередном заседании Совета безопасности России заявил, что Соединённые Штаты всячески пытаются обойти принцип неделимости безопасности.

RT ведёт трансляцию с заседания.

«Опорный для нас принцип неделимости безопасности, на который мы активно ссылались, Соединённые Штаты всячески стараются обойти», — заявил Лавров.

Он также отметил, что Запад не готов воспринимать предложения России о нерасширении НАТО на восток.

17 февраля стало известно, что США передана реакция России на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил RT о намерении добиваться от США и НАТО честного подхода по теме гарантий безопасности.