Лавров: США всячески пытаются обойти принцип неделимости безопасности
- AP
RT ведёт трансляцию с заседания.
«Опорный для нас принцип неделимости безопасности, на который мы активно ссылались, Соединённые Штаты всячески стараются обойти», — заявил Лавров.
Он также отметил, что Запад не готов воспринимать предложения России о нерасширении НАТО на восток.
17 февраля стало известно, что США передана реакция России на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил RT о намерении добиваться от США и НАТО честного подхода по теме гарантий безопасности.