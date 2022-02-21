Замглавы МИД Рябков: НАТО демонстративно уходит от разговора с Россией по безопасности
- РИА Новости
«Я бы эти бумаги назвал отписками. Это пара абзацев, ну, может быть, три. От этого разговора наши оппоненты уходят, причём уходят демонстративно, в некоторых аспектах вызывающим образом. Министр (иностранных дел России Сергей Лавров. — RT) писал письма своим коллегам во всех странах, это 37 писем. В ответ получил два коротких текста ни о чём. Это уровень сегодняшней работы по главным вопросам в Евросоюзе и НАТО», — заявил Рябков.
17 февраля стало известно, что США передана реакция России на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил RT о намерении добиваться от США и НАТО честного подхода по теме гарантий безопасности.