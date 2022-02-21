В МИД Италии заявили об эвакуации части персонала своего посольства с Украины

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил об эвакуации части итальянских дипломатов посольства из Киева и призвал сограждан покинуть Украину.

«Наше посольство в Киеве пытается эвакуировать персонал и призывает всех итальянцев на Украине покинуть страну, но посольство остаётся открытым и работает, потому что мы хотим продемонстрировать нашу близость украинскому народу и верим в дипломатию», — приводит ТАСС его слова после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Ранее Госдеп США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины коммерческими и частными рейсами в связи с возможной эскалацией ситуации.

Также в ведомстве заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.