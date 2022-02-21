Посол России Нечаев отметил последовательную позицию ФРГ по вопросу поставок оружия Киеву

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Посол России в ФРГ Сергей Нечаев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что власти Германии занимают последовательную позицию по вопросу поставок оружия на Украину.
Посол России Нечаев отметил последовательную позицию ФРГ по вопросу поставок оружия Киеву
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«Пока Берлин удерживает достаточно последовательную линию: поставки летального оружия на Украину исключаются», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил  возможность поставок летального оружия на Украину.

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре выразил мнение, что поставки оружия из Германии на Украину были бы фатальным политическим сигналом и привели бы к обострению ситуации.

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