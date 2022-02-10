Посол России в ФРГ Нечаев заявил о контрпродуктивности поставок оружия на Украину

Поставки оружия на Украину контрпродуктивны и провоцируют экстремистские силы на неконтролируемые действия, которые могут спровоцировать очередной кризис, заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

«Мы считаем поставки оружия на Украину абсолютно контрпродуктивными. Это не способствует мирному разрешению конфликта», — сказал он в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По словам дипломата, поставки оружия Киеву провоцируют националистические и экстремистские силы на Украине на неконтролируемые действия, которые могут спровоцировать ещё один кризис. Нечаев также отметил, что возможные поставки со стороны ФРГ стали бы плохим сигналом для германо-российских отношений.

«Мы определённо не хотим, чтобы этот конфликт вспыхнул. Мы мирные люди и не нуждаемся в войне с нашим соседом», — подчеркнул посол.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность поставок летального оружия на Украину.

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре выразил мнение, что поставки оружия из Германии на Украину были бы фатальным политическим сигналом и привели бы к обострению ситуации.