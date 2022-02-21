Лавров заявил о попытках Запада создать «чуть ли не непреодолимую» конфронтацию с Россией

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом заявил, что Запад пытается создать «чуть ли не непреодолимую» конфронтацию с Россией.
Лавров заявил о попытках Запада создать «чуть ли не непреодолимую» конфронтацию с Россией
  • AP

«К огромному сожалению, на наши усилия по выполнению резолюции Совета Безопасности №2254 влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между Российской Федерацией и западным альянсом», — заявил Лавров.

По его словам, российская сторона не позволит, чтобы подобные попытки достигали конкретных результатов.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европа не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Украины и не планирует вечно предлагать России «оливковую ветвь».

Лавров ранее отмечал, что ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе, в их идеях.

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