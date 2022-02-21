Инспекции ВОЗ российских производителей вакцины «Спутник V» запланированы на март

Специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что инспекции экспертов организации на предприятия российских производителей вакцины от коронавируса «Спутник V» запланированы на март.

«Инспекции предусмотрены на март. Это всё в договорённости с Российским фондом прямых инвестиций. Инспекция всегда договаривается с производителем, когда все элементы есть», — приводит ТАСС её слова.

Вуйнович отметила, что на данный момент более 40 вакцин находятся в процессе преквалификации.

«Я неоднократно говорила, что довольна тем, как идёт процесс (квалификации «Спутника V». — RT). Об окончательном решении, конечно, скажут эксперты стратегической группы ВОЗ, когда получат все результаты», — сообщила спецпредставитель.

Ранее ВОЗ не исключила возможности запроса у России дополнительной информации по вакцине от коронавируса «Спутник V».