Представитель ВОЗ Вуйнович рассказала о рассмотрении организацией документов по «Спутнику V»
По её словам, данные были предоставлены в период с конца декабря 2021 года по 31 января 2022 года.
«Процесс рассмотрения всех этих предоставленных документов идёт», — цитирует Вуйнович Интерфакс.
Представитель ВОЗ добавила, что по окончании данного процесса планируются инспекции на местах.
По завершении инспекций ВОЗ опубликует рекомендации и окончательное решение касательно регистрации «Спутника V».
Ранее ВОЗ не исключила возможности запроса у России дополнительной информации по вакцине от коронавируса «Спутник V».