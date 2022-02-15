Представитель ВОЗ Вуйнович рассказала о рассмотрении организацией документов по «Спутнику V»

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что организация занимается рассмотрением предоставленных российской стороной документов по вакцине «Спутник V».

По её словам, данные были предоставлены в период с конца декабря 2021 года по 31 января 2022 года.

«Процесс рассмотрения всех этих предоставленных документов идёт», — цитирует Вуйнович Интерфакс.

Представитель ВОЗ добавила, что по окончании данного процесса планируются инспекции на местах.

По завершении инспекций ВОЗ опубликует рекомендации и окончательное решение касательно регистрации «Спутника V».

Ранее ВОЗ не исключила возможности запроса у России дополнительной информации по вакцине от коронавируса «Спутник V».