Посол в США Антонов: Россия считает Донбасс частью Украины
- РИА Новости
«Мы не пытаемся захватить какие-либо территории других стран. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск — это часть Украины», — заявил он в эфире телеканала CBS.
Антонов также заявил об отсутствии у России планов по «вторжению» на Украину.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия даже не хочет произносить слово «война».
В Кремле также заявили, что ряд западных стран и организаций, в том числе НАТО, в последнее время проявляет в адрес России неприкрытую информационную агрессию.