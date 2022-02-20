Посол в США Антонов: Россия считает Донбасс частью Украины

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не пытается завладеть частью других государств и считает Донбасс частью Украины.

«Мы не пытаемся захватить какие-либо территории других стран. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск — это часть Украины», — заявил он в эфире телеканала CBS.

Антонов также заявил об отсутствии у России планов по «вторжению» на Украину.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия даже не хочет произносить слово «война».

В Кремле также заявили, что ряд западных стран и организаций, в том числе НАТО, в последнее время проявляет в адрес России неприкрытую информационную агрессию.