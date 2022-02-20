Блинкен прокомментировал заявление о продолжении учений России и Белоруссии
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«Это так», — приводит РИА Новости ответ Блинкена на вопрос о том, вызывает ли беспокойство у администрации США решение Москвы и Минска продолжить учения.
Ранее Белоруссия и Россия приняли решение продолжить совместную проверку сил реагирования из-за военной активности у границ Союзного государства и обострения в Донбассе.
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что генштабы ВС Белоруссии и России выработают дальнейшие совместные шаги, направленные на недопущение войны.
Российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что совместные учения двух государств никому не угрожают и носят оборонительный характер.