Путин заверил в отсутствии угрозы от совместных учений России и Белоруссии
- AP
«Учения имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают», — сказал Путин.
Лидеры обоих государств дали высокую оценку учениям «Союзная решимость — 2022», которые продлятся в Белоруссии до 20 февраля.
Ранее военнослужащие России и Белоруссии в рамках учений «Союзная решимость — 2022» провели условный воздушный бой пара на пару.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что после окончания совместных учений ни одного военнослужащего России и ни одной единицы российской военной техники не останется на территории республики.