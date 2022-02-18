Путин заверил в отсутствии угрозы от совместных учений России и Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что совместные учения России и Белоруссии никому не угрожают и носят оборонительный характер.

«Учения имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают», — сказал Путин.

Лидеры обоих государств дали высокую оценку учениям «Союзная решимость — 2022», которые продлятся в Белоруссии до 20 февраля.

Ранее военнослужащие России и Белоруссии в рамках учений «Союзная решимость — 2022» провели условный воздушный бой пара на пару.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что после окончания совместных учений ни одного военнослужащего России и ни одной единицы российской военной техники не останется на территории республики.