Россия и Белоруссия продолжат совместную проверку сил реагирования

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Белоруссия и Россия приняли решение продолжить совместную проверку сил реагирования из-за военной активности у границ Союзного государства и обострения в Донбассе, заявили в белорусском Минобороны.
Россия и Белоруссия продолжат совместную проверку сил реагирования
  • РИА Новости

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию возможных военных действий недоброжелателей вблизи границ двух государств.

Ранее российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что совместные учения двух государств никому не угрожают и носят оборонительный характер.

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