Россия и Белоруссия продолжат совместную проверку сил реагирования
- РИА Новости
«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию возможных военных действий недоброжелателей вблизи границ двух государств.
Ранее российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что совместные учения двух государств никому не угрожают и носят оборонительный характер.