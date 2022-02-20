Россия и Белоруссия продолжат совместную проверку сил реагирования

Белоруссия и Россия приняли решение продолжить совместную проверку сил реагирования из-за военной активности у границ Союзного государства и обострения в Донбассе, заявили в белорусском Минобороны.

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию возможных военных действий недоброжелателей вблизи границ двух государств.

Ранее российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что совместные учения двух государств никому не угрожают и носят оборонительный характер.