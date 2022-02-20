Глава Минобороны Белоруссии: учения России и Белоруссии направлены на недопущение войны

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что генеральные штабы ВС Белоруссии и России выработают дальнейшие совместные шаги, направленные на недопущение войны.

«Генеральные штабы Вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации выработают совместные дальнейшие шаги, и мы будем воплощать эти решения в жизнь. Прежде всего, они направлены на недопущение войны», — заявил Хренин, его слова приводит Минобороны Белоруссии в Telegram.

Ранее Белоруссия и Россия приняли решение продолжить совместную проверку сил реагирования из-за военной активности у границ Союзного государства и обострения в Донбассе.

Российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что совместные учения двух государств никому не угрожают и носят оборонительный характер.