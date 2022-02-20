Захарова прокомментировала слова Трасс о планах России «по захвату Прибалтики»
- РИА Новости
«Лиз Трасс не так проста, как кажется», — написала Захарова в Telegram.
По её словам, «англичанка раскусила коварные планы России по захвату Калининградской области».
Трасс ранее описала вероятность «вторжения России» на Украину фразой highly likely, несмотря на то что российские войска намерены вернуться в пункты своей постоянной дислокации.
В свою очередь, Захарова заявила, что Трасс обязана извиниться перед народами России, Украины и Британии за абсурдные высказывания о «российском вторжении».
По её словам, МИД Британии решил позориться до конца в своих заявлениях о «вторжении» России на Украину.