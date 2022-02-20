Захарова прокомментировала слова Трасс о планах России «по захвату Прибалтики»

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что Россия «намерена захватить Прибалтику».
Захарова прокомментировала слова Трасс о планах России «по захвату Прибалтики»
  • РИА Новости

«Лиз Трасс не так проста, как кажется», — написала Захарова в Telegram.

По её словам, «англичанка раскусила коварные планы России по захвату Калининградской области».

Трасс ранее описала вероятность «вторжения России» на Украину фразой highly likely, несмотря на то что российские войска намерены вернуться в пункты своей постоянной дислокации.

В свою очередь, Захарова заявила, что Трасс обязана извиниться  перед народами России, Украины и Британии за абсурдные высказывания о «российском вторжении».

По её словам, МИД Британии решил позориться до конца в своих заявлениях о «вторжении» России на Украину.

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