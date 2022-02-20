Глава Евросовета Мишель заявил об ущербе возможных санкций против России для экономики ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил об ущербе для экономики Европы в случае введения санкций в отношении России.

«Ясно одно: если будет дальнейшая военная агрессия, то мы пойдём на введение массивных санкций, и цена для России должна быть и будет суровой. Однако давайте будем откровенными: свою цену будем платить и мы в Европе», — приводит его слова РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин назвал незаконным санкционное давление, оказываемое Западом на Россию.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT заявил, что ЕС исчерпал возможности санкционного давления на российские компании.