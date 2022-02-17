Глава Минфина США Йеллен допустила глобальные последствия при санкциях против России

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила об ожидании глобальных последствий в случае введения Западом новых санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.
Глава Минфина США Йеллен допустила глобальные последствия при санкциях против России
  • Gettyimages.ru
  • © Kent Nishimura

Об этом она сказала в интервью AFP.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассматривают ряд санкций в отношении близкого окружения российского лидера Владимира Путина.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США хотят «отвоевать» у России газовый рынок Европы и в связи с этим дестабилизация ситуации на Украине выгодна Вашингтону.

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