Захарова заявила о желании США «отвоевать» у России газовый рынок Европы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США хотят «отвоевать» у России газовый рынок Европы и в связи с этим дестабилизация ситуации на Украине выгодна Вашингтону.

«Ещё она причина, безусловно — энергетическое сотрудничество России со странами Европы, которое как кость в горле застряло у Вашингтона, которому нужно отвоёвывать очередной рынок, а уж тем более такой, как рынок газа», — отметила Захарова на брифинге.

По её словам, дестабилизация ситуации на Украине, через которую шёл российский газ, была выгодна США на протяжении «всех этих лет».

Также Захарова отметила, что Соединённые Штаты всячески пытались затормозить «Северный поток — 2» и не дать ему появиться.

Представитель МИД добавила, что США пытаются придумать некую российскую угрозу, чтобы ввести ещё больше санкций и получить больше аргументов для того, чтобы «напугать европейцев перспективой неполучения энергоресурсов» от России.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» уже сегодня может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке.

По его мнению, использование 55 млрд куб. м газа из российского газопровода для производства электроэнергии вместо угля позволит ЕС снизить общий уровень выбросов CO₂ на 14%.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление Новака.