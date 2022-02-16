Депутат Ананских назвал преимущества для Европы от запуска «Северного потока — 2»
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«Я, безусловно, полностью согласен со словами вице-премьера. Более того, я вообще не понимаю, для чего и почему затягивается так сертификация этого газопровода. Потому что это (запуск проекта. — RT) просто спасло бы Европу от высоких газовых цен ещё в том году», — отметил депутат.
В частности, позитивным образом запуск отразился бы на стоимости коммунальных услуг, пояснил собеседник RT.
Такое затягивание, по его мнению, можно расценить как «политическую и экономическую глупость».
Он подчеркнул, что из-за этого страдают жители Европы.
Ранее Новак заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» уже сегодня может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке.
По его мнению, использование 55 млрд куб. м газа из российского газопровода для производства электроэнергии вместо угля позволит ЕС снизить общий уровень выбросов CO₂ на 14%.