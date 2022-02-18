Путин: санкции против России будут вводить в любом случае, повод будет найден

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RT
Санкционное давление, оказываемое Западом на Россию, незаконно, оно грубо нарушает международное право, о котором некоторые представители других стран «заботятся только тогда, когда им это выгодно». Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: санкции против России будут вводить в любом случае, повод будет найден
  • © RT

«А когда невыгодно, они с удовольствием забывают все нормы международного публичного права... Власть предержащие считают себя хозяевами жизни сегодняшней, они всегда интерпретируют всё только в свою пользу и пренебрегают интересами других», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Путь преодоления такого состояния дел заключается только в одном — в «укреплении самим изнутри», прежде всего в сфере экономики.

«Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода — он будет найден. Цель в другом — затормозить развитие. И в данном случае — Белоруссии», — сказал глава государства.

12 февраля президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным упомянул о возможных антироссийских санкциях на фоне ситуации вокруг Украины.

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