Аналитик Фролов: ЕС исчерпал возможности санкционного давления на российские компании

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что возможные санкции против России затронут энергетику и высокие технологии.

«Банальность... В этом высказывании нет ничего нового, и оно более чем ожидаемо. Оно, по сути, повторяет все те высказывания, содержащие угрозы российской экономике, которые уже звучали от предшественников госпожи Урсулы фон дер Ляйен. Об этом говорили и её американские коллеги», — рассказал Фролов.

По его мнению, подобного рода высказывания стали «мантрами». Он отметил, что «не очень представляет, какими уникальными технологиями может перестать делиться Европейский союз».

«И более того, я не представляю, какие ещё санкции ЕС может наложить на российский энергетический сектор. Притом так, чтобы эти санкции не накрыли медным тазом экономику самого Европейского союза… Страны ЕС покупают у России не только газ, но нефть и нефтепродукты», — напомнил аналитик.

Кроме того, он подчеркнул, что Европейский союз — это «одно из главных направлений поставок российского дизельного топлива».

«Мы также поставляем туда порядка 100—120 млн тонн угля... Россия продаёт в некоторые страны Прибалтики электроэнергию», — добавил специалист.

Из всего вышеперечисленного он сделал вывод, что ЕС на сегодняшний день «исчерпал возможности санкционного давления на российские энергетические компании».

«Россия также важный рынок сбыта для европейской продукции», — заключил собеседник RT.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что возможные санкции ЕС в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины затронут энергетический сектор и доступ к высоким технологиям.