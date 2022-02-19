В ЕК заявили, что возможные санкции против России затронут энергетику и высокие технологии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что возможные санкции ЕС в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины затронут энергетический сектор и доступ к высоким технологиям.

«Мы уже согласовали жёсткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям», — приводит её слова ТАСС.

Фон дер Ляйен отметила, что власти ЕС согласовали ограничительные меры в отношении Москвы с США, Британией и Канадой.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью Die Welt заявила, что Лондон уже согласовал с партнёрами по Евросоюзу и G7 санкции в отношении России в случае «вторжения» на Украину.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила искусственность обоснования для нового режима санкций Великобритании в отношении России.