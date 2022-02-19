В ЕК заявили, что возможные санкции против России затронут энергетику и высокие технологии
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«Мы уже согласовали жёсткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям», — приводит её слова ТАСС.
Фон дер Ляйен отметила, что власти ЕС согласовали ограничительные меры в отношении Москвы с США, Британией и Канадой.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью Die Welt заявила, что Лондон уже согласовал с партнёрами по Евросоюзу и G7 санкции в отношении России в случае «вторжения» на Украину.
В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила искусственность обоснования для нового режима санкций Великобритании в отношении России.