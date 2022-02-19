В ЕК заявили, что возможные санкции против России затронут энергетику и высокие технологии

Короткая ссылка
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что возможные санкции ЕС в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины затронут энергетический сектор и доступ к высоким технологиям.
В ЕК заявили, что возможные санкции против России затронут энергетику и высокие технологии
  • ©Alexandra Beier/Getty Images

«Мы уже согласовали жёсткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям», — приводит её слова ТАСС.

Фон дер Ляйен отметила, что власти ЕС согласовали ограничительные меры в отношении Москвы с США, Британией и Канадой.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью Die Welt заявила, что Лондон уже согласовал с партнёрами по Евросоюзу и G7 санкции в отношении России в случае «вторжения» на Украину.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила искусственность обоснования для нового режима санкций Великобритании в отношении России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить