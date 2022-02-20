Политолог Брутер высказался о планах Британии создать центр борьбы с «пропагандой» России

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о создании информационного центра, целью которого будет борьба с российской «дезинформацией».

«Я бы посоветовал британским налогоплательщикам спросить с Трасс за то, что они тратят деньги явно не на целевые вопросы», — сообщил специалист.

Говоря о пропаганде со стороны западных стран, эксперт подчеркнул, что не производится никаких попыток скрыть её.

«Они делают всё достаточно примитивно и прямо... Давайте вспомним фразу Шольца, который заявил, что мысль о том, что в Донбассе происходит геноцид, смехотворна. Стоит пожалеть их и тот уровень креатива, который там присутствует», — отметил Брутер.

По его мнению, Запад убеждён, что пропаганда, «рассчитанная на самые простые восприятия», будет работать в любом случае.

Ранее Трасс заявила, что Лондон создаёт правительственный информационный центр «для борьбы с пропагандой» и «дезинформацией» России.